Наступило те «світле маразматичне майбутнє» – Янковський про відкриття Керченського мосту

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олександр Янковський, журналіст «Крим.Реалії»; Костянтин Еггерт, політичний коментатор телеканалу «Дождь».

16 травня відкрили рух по автомобільній частині Керченському мосту. Офіційна церемонія відкриття відбулася напередодні. Президент Росії Путін відкрив міст через Керченську протоку, сівши за кермо «КАМАЗу». Будівництво залізничної частини мосту не завершене. Її планують відкрити в грудні наступного року. От як відреагували на відкриття автомобільної частини російські ЗМІ, наприклад «Вести.ру»: «Исторический день: Крым навсегда соединился с Россией мостом». Натомість заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль зазначила у Facebook: «Жодна рекламна картинка не змінює факту протиправної окупації півострова… Міст, який побудовано на безправ’ї, агресії і злочинних діяннях, не зможе встояти».

Олександр Лащенко: Олександре, символічно, що означає відкриття Керченського мосту?

Наступило те «світле маразматичне майбутнє», яке обіцяли багато років комуністи, а з 2014-го обіцяв Путін для кримчан

​Олександр Янковський: Наступило те «світле маразматичне майбутнє», яке обіцяли багато років комуністи, а з 2014-го обіцяв Путін для кримчан. Мають тепер знизитися ціни, мають стати майже безкоштовними квартири, але водночас мають здорожчати, щоб кримчани могли їх продати. Мають стати дешевшими продукти, але водночас мають стати дорогими, щоб кримчани могли їх дорого продати. Має приїхати багато туристів, бо буде дуже дешево, але водночас кримчани мають на них заробити дуже багато грошей.

Варто розуміти, що інвестиції на півострів можуть прийти тільки державні – Російської Федерації. Є міст чи немає мосту, це не є передумовою для приходу державних російських інвестицій.

Керченський міст, будівництво нового терміналу аеропорту «Сімферополь» – на все це були витрачені державні кошти Росії. Цього року вже закрилося декілька російських банків, які прийшли на територію Криму. У 2014-у понад 70 українських банківських установ працювало на території Криму, понад 30 – зайшло російських, а зараз залишилося вже менше від 10. Невигідно працювати з Кримом – як тільки заходиш, то закриваєш для себе решту цивілізованого світу.

Можливо, це трохи може зменшити ціни у магазинах, але не принципово. Що проїхати ваговозом через той міст, що через паром. Щодо туристів, то з Москви або з інших російських міст доїхати до Криму все одно не буде набагато швидше і дешевше. Можливо, цього року буде певна кількість туристів, бо їм буде просто цікаво. Мовляв, о, Керченський міст – давайте сядемо на автомобіль і проїдемо.

Так званий «уряд» Криму, підконтрольний Росії, каже, що кількість туристів збільшилася і практично сягає такої ж кількості, як це було в 2013 році. Тобто у 2017-му до них приїхало, кажуть, понад 5 мільйонів. Але це неможливо – навіть суперзавантажений аеропорт у Сімферополі не може «перетравити» такої кількості людей. Але це не означає, що в Криму є збудовані дороги, розвинута інфраструктура для збільшеної кількості туристів. Основний потік туристів Україна давала Криму через залізничне сполучення, решта сідали на автомобіль і їхали на дачі, курорти.

Будь-які товари експортувати з кримського порту можна тільки до країн, які не визнають європейських та американських санкцій – Сирії і, може, ще деякі

І ще кажуть: от тепер будуть завантажені кримські порти. Навіть, якщо вони зможуть постачати товари до кримських портів за допомогою залізничного сполучення через 1,5 року, це не знімає того факту, що кримські порти є зачиненими для судноплавства. Будь-які товари експортувати з кримського порту можна тільки до країн, які не визнають європейських та американських санкцій – Сирії і, може, ще деякі.

– Переклад. Пане Еггерт, в Росії це, напевне, учора була тема №1, коли Путін сів за кермо «КАМАЗу» на Керченському мосту. Я процитую блогера, який дуже за «кримнаш». Це «Ехо Москви» Олександр Горний: «Образ современной России многолик, но вот сегодня он имеет чёткие контуры – «КАМАЗ», Путин, Крымский мост и вечный Медведь, шапка-ушанка, водка, красная икра, матрёшка и балалайка. К сожалению, мы не можем производить «айфоны» и «теслы», но Крымский мост построен и это историческое событие, которое будет вписано в учебники истории России»... Дійсно, успіх, перемога для Путіна?

Костянтин Еггерт (переклад): У путінської команди такі піар-кроки завжди прораховані. Путін у цій ситуації підтримує архетип певного типу зовнішності, поглядів і манери поведінки пострадянського чоловіка. І в цьому сенсі він апелює до дуже багатьох прошарків населення.

Це спроба продемонструвати, що все, що сталося в 2014-у – це назавжди, більше нічого не поміняється. У цьому я бачу певну невпевненість. Якщо ви змушені весь час демонструвати, що все добре, то, можливо, все не так і добре.

Новини останнього часу: санкції, ще раз санкції і ще раз санкції, розгром російських найманців в Сирії

Надважливо поставити те, що сталося, у внутрішньополітичний російський контекст, як і в зовнішньополітичний – у Росії це одне і те ж. Новини останнього часу: санкції, ще раз санкції і ще раз санкції (завтра, можливо, знову санкції), розгром російських найманців у Сирії.

Трамп розриває відносини з найближчим союзником Москви – Іраном (теж стріляє по Сирії, коли треба), НАТО озброюється, історія зі Скрипалем, не дуже блискуча економічна ситуація вдома. Звісно, потрібні якісь кроки, які нагадали б, що насправді все прекрасно. Міст із циклу таких нагадувань.

– Пане Еггерт, що це значить для сучасної Росії і її протистояння з Заходом, яке так чи інакше існує?

Довгостроково – це все одно історія про нескінченний конфлікт про невизнання належності Криму Росії

​Костянтин Еггерт: Як не подивитеся, існує дуже серйозне. Це таке нагадування, що «Росія перемагає», Росії байдужі всі санкції і західна критика. І картина – президент, який керує «КАМАЗом», не пристебнувшись, він близький до народу, як дальнобійник. Хто працює над образом Путіна, витрачають на це багато часу й зусиль і працюють доволі ефективно у своєму жанрі. Але довгостроково – це все одно історія про нескінченний конфлікт про невизнання належності Криму Росії. Ми і в подальшому бачитимемо спроби весь час нагадувати не тільки про те, що «кримнаш», але й що, дивіться, Україна нічого не робила для Криму, а Москва робить.

– Олександре, символічно – це перемога Путіна чи, як стверджують в Україні, «Піррова перемога» господаря Кремля?

Путін поїхав на «КАМАЗі». Начебто російський, але американський двигун і німецька коробка передач

​Олександр Янковський: Путін поїхав на «КАМАЗі». Начебто російський автомобіль, але в тому «КАМАЗі» американський двигун і німецька коробка передач. Це символічно.

Мої колеги з’ясували, що певні нідерландські компанії були задіяні в будівництві того мосту. Якби не було технічної допомоги, цей міст не був би збудований або збудований набагато пізніше. Зараз щодо нідерландських компаній триває слідство.

Варто Росію сприймати все ж таки всерйоз. Не треба говорити, що сама розвалиться

Головний висновок – варто Росію сприймати все ж таки всерйоз. Не треба говорити, що вона сама розвалиться. Є очікування, що просто варто сидіти на березі річки і все саме повернеться. Під лежачий камінь вода не тече. Було дуже багато експертної або навколоекспертної думки, що міст збудувати неможливо, начебто у 1944-му збудували, але був зруйнований. Минуло понад 70 років і технології пішли значно далі. Росія зараз набагато тісніше інтегрована у цей світ. Попри санкції має доступ до сучасних технологій.

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