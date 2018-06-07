Нині Олег Сенцов веде війну в тилу ворога (огляд преси)

Сьогодні Олег Сенцов навіть не на передовій, він у тилу ворога веде війну доступними йому методами, констатує газета «День». На жаль, поки всі зусилля, спрямовані на звільнення Олега, не приносять результатів. Ні акції у всьому світі з вимогою до кремлівських політиків звільнити режисера, ні зусилля української влади, ні заклики окремих західних політиків не можуть вплинути на Москву, яка успадкувала, удосконаливши, методи боротьби з «інакодумцями» і «буржуазними націоналістами» радянських часів. Видання наголошує, що тут мають бути спільні зусилля – громадськості, влади, міжнародних партнерів. Як тільки Путін зрозуміє, що він втратить значно більше, допоки залишатиме Сенцова за ґратами, тоді його звільнять, переконує експерт газети.

Історія з відставкою з посади міністра фінансів Олександра Данилюка лише відволікає увагу суспільства від справді важливих речей, наголошує газета «День». До кінця року український уряд має заплатити понад три мільярди доларів кредиторам. У наступному році близько семи мільярдів. Цих коштів держава не має, і джерела їх отримання поки відсутні. Видання пише, що невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні з неминучим стрімким зубожінням більшості українських громадян. Один зі шляхів погашення боргів – продовження програми співпраці з МВФ. Але ця програма не буде продовжена, доки Україна не повернеться на шлях реформ. Тому замість чвар урядовцям краще порозумітись і діяти спільно, наголошує видання у статті «За крок до дефолту?».

«Бойовикам наказано притихнути на час проведення ЧС-2018» – у статті під таким заголовком газета «Голос України» стверджує, що зараз великі наступальні операції не до снаги російським найманцям. Адже сьогодні боєздатність «армійських корпусів» угруповань, що діють на окупованій частині Донбасу, значно відстає порівняно з українською армією. Хоча вони спробують із цих формувань зробити боєздатну армію, пропускають місцевих найманців через навчальні центри, полігони, постачають озброєння, пальне. Але якщо порівняти це із заходами, які проводять у ЗСУ, рівнем підготовки їх до оборони, веденням військових дій, то можна стверджувати, що найманці не досягли і навряд чи досягнуть здатності прорвати українську оборону на будь-якій ділянці фронту, переконує експерт парламентської газети.

Oднa з гoлoвних причин нинішніх пoлітикo-eкoнoмічних здoбутків Кремля щoдo Укрaїни пoлягaє в тoму, щo нe вдaлocя сповна здійcнити «духoвну втeчу укрaїнcтвa з мocкoвcькoї тюрми». Ці слова історика і дисидента радянських часів Вaлeнтина Мoрoза згадує тижневик «Країна». Видання пише, що Московія не полишає спроб змінити парадигму України як незалежної держави, використовуючи невійськові методи. Працюють колаборанти, корисні ідіоти, агенти впливу, які комфортно почуваються в українському інформаційному просторі. Вони просувають «русский мир» у свідомість українських громадян. І доки владна система держави не почне сприймати національну культуру як рідну, вияви неоколоніалізму у найрізноманітніших мистецьких та інформаційних форматах триватимуть.