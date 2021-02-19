РНБО запровадила санкції стосовно Медведчука: реакції соцмереж

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 19 лютого застосувала санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, стосовно народного депутата партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції стосовно фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею «фінансування тероризму».

Це рішення активно обговорюють в соцмережах, Радіо Свобода зібрало реакції користувачів. Серед українських користувачів фейсбуку чимало прихильників такого рішення РНБО.

Юрій Бутусов, журналіст:

«Ось це успіх! Зеленський поставив Медведчука і політику Путіна в Україні поза законом! Історичне рішення Ради національної безпеки і оборони! Кум Путіна оголошений в Україні поза законом! Блокується діяльність головного російського агента в Україні, вся його економічна, політична та інформаційна діяльність! Браво!..

Це історичний день, потужний стратегічний удар по впливу Росії, який завдасть непоправної шкоди російської експансії і спробам Кремля будувати свої політичні та інформаційні проєкти, щоб розгойдувати України зсередини. Тепер справа за виконавчою владою, силовиками і судами - подивимося, як вони ліквідовуватимуть на практиці бізнес Медведчука і його сімейства».

Володимир Фесенко, політолог:

«Санкції проти Медведчука і компанії. Очікувано. Я такий прогноз висловлював. Тепер удар завдано, як я розумію, по фінансуванню проросійської політичної активності Віктора Медведчука в Україні.

А ще, судячи з попередньої інформації, болючий символічний удар - блокування прямих польотів Медведчука в Росію. Символічно ще більш значуще включення до списку санкцій Оксани Марченко. Тим більше, що вона формально була одним з джерел фінансування діяльності Медведчука в Україні, але з Росії. Думаю, що це ще й профілактичний сигнал іншим проросійським силам».

Також у соцмережах з'явилося чимало жартів щодо рішення РНБО та запровадження санкцій стосовно Медведчука.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

«На святе посягнули. На Медведчука .... Хунта продовжує лютувати, а я попереджав. Я бив на сполох. А ось і дісталися до святої московського патріархату Оксани Марченко, паломниці з паломниць, і кума самого великого Путіна. Нічого святого....

І як тепер в ОПЗЖ на трьох міркувати? Це ж Рабиновичу тепер вічно за пляшкою бігати, тому що Козак і Медведчук не зможуть і поганенької транзакції провести, їм в Гудвайні нічого не продадуть. Що це як не свідчення антисемітизму фашистської хунти. Так знущатися з Рабиновича...

Підступна хунта. А уявляєте, як би зараз «улюблені жінки» Медведчука на каналах Медведчука могли б захистити свого шефа, який кинув грудьми на амбразуру, тавруючи ганьбою фашистів при владі. А немає каналів. Їх встигли прикрити. Є тільки груди. І тільки, що і можна Медведчуку до неї припасти, плачучи над підступністю Сороса та рептилоїдів.

А ви ще мовчите? П'ятниця вечір. Святкувати треба. Тут що не засідання РНБО, то свято якесь. І ось знову.... Парадоксально. Ми дуже довго жили в королівстві кривих дзеркал. Коли Путін дає команду стріляти в наших солдат, а кум Путіна мало не почесний громадянин. Це було двозначність чистіше Оруелла. Нарешті то з цим покінчено».

Сергій Грішин, журналіст:

«Моє джерело в ОП повідомляє, що в секретній частині рішення РНБО, є пункт 13.12, в якому говориться таке: «віддати назавжди, безоплатно, в міській зоологічний сад міста Москва, РФ, народного депутата України Іллю Ківу». Непогано»

Петро Олещук, політолог:

«Щось у Петра Олексійовича якісь не дуже добрі інформатори у РНБО. Як можна було сплутати Макеєнка та Медведчука?»

Сергій Сидоренко, журналіст:

«Ще ніколи боротьба із Порошенком (яку нам обіцяли на цьому засіданні РНБО) не була такою запеклою. А можна ще трохи такої боротьби?Горщечок, вари!».

Вахтанг Кіпіані, журналіст:

«Тепер я зрозумів, чому апеляційний суд не став вранці поспішати і переніс на місяць дебати і рішення за нашою скаргою на позов Медведчука. Чекав на рішення РНБО)».

Частина дописувачів оцінила такий крок РНБО неоднозначно.

Андрій Смолій, громадський діяч:

«Санкції запроваджені за статтею «фінансування тероризму». Питання: чи проводиться просто зараз арешт Медведчука та решти осіб, що фінансують тероризм? Якщо ні, то чому? Санкції це добре, проте хочеться побачити дії стосовно п’ятої колони Кремля.

І чому під санкції не потрапляють інші суб’єкти, які представляють державу-агресора: Портнова, Лукаш, Мураєва, решти проросійських ЗМІ, як канал «НАШ», сайту «Страна юей» та зрештою Шарія та його партії, які мають бути заборонені в Україні».

Борислав Береза, політик:

«Щойно дізнався, що рішенням РНБО ввели санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Через фінансування тероризму. Якщо є таке формулювання, то повинна бути і кримінальна справа. А значить це повинно привести до судового процесу над Медведчуком. Відповідно, якщо є неспростовні докази, то суд закінчиться обвинувальним вироком Медведчуку. Якщо немає справи і не буде суду, то це пук в калюжу».

Віктор Таран, політичний експерт:

«Чекаю наступного тижня подання Венедиктової на притягнення їх до кримінальної відповідальності по статті фінансування тероризму. Потім очікую на відкритий судовий процес, на якому будуть оприлюдненні докази і як результат – обвинувальний вирок (до речі, Медведчук замість адвокатів може сам себе захищати – досвід є).

Якщо цього не буде – це все піддавки і політичні ігри влади заради порятунку рейтингу «рядового Зеленського», і це все завершиться великим нічим. Спостерігаємо».

Олег Сенцов, режисер:

«Не сумніваюсь, що санкції проти Медведчука і Ко готувались ще за часів Порошенка, а Зеленський просто нахабно цим скористувався».

Юрій Бірюков, політик:

«Кінець лютого 2021 року вводять санкції проти Медведчука і Ко. Супер. Якщо це не шоу (а варіанти є) – супер. Закономірно ввалюється питання про те, що заважало Порошенку ввести ці санкції. Ага, так? Але тут питання - санкції введені «просто так» (тоді це шоу, про яке згадувалося вище) або на підставі реальних кримінальних проваджень? І якщо друге, то як оцінити той простий факт, що кримінальне провадження, яке зареєстрували в 2018 році, а потім наступне – на початку 2019 роки, розслідувалася ніяк?

Докази з’явилися тільки зараз? Тоді чому питання до Порошенка? Докази були давно? Тоді чому Зеленський санкціонував санкції тільки зараз? Це страшенно незручні питання, так. І ще питання, на закуску – за якого президента Медведчук повернувся в політику? У 2015 році? З 2016? У 2017? Або в 2019, спочатку в ВР, а потім в 2020 році на місцевих виборах? Це страшенно незручні питання, так».

Разом з тим, деякі дописувачі соцмереж розкритикували владу за застосування санкцій стосовно Медведчука.

Олена Бондаренко, політик:

«Ну що ж. По своїх містах і селах стріляли. Українців на українців міняли. Санкції проти громадян своєї ж країни ввели. Уже навіть не одноразово. Козак, його дружина, Медведчук з дружиною теж ... є ще ряд громадян. Я так розумію, що на Банкову вже навіть не завозять речовини, а організували цілий складик»

Вадим Манукян, російський громадський діяч:

«З цією жінкою вирішив воювати Зеленський. Він ввів персональні санкції проти Оксани Марченко. Тепер він програє».

Політична партія «Опозиційна платформа – За життя»​:

«Введення санкцій проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко – репресії, порушення Конституції і знищення української демократії! ️ Сьогодні Україна ще на крок наблизилася до диктатури. Рішенням Ради національної безпеки і оборони, в порушення Конституції і законів України, ухвалено без суду і слідства накласти персональні санкції на главу Політради і голову стратегічної ради «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука і його дружину Оксани Марченко, Тараса Козака та Наталію Лавренюк...

«Опозиційна платформа – За життя» оцінює рішення РНБО щодо введення персональних санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та членів їх сімей як спланований акт політичних репресій. Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції і завдати удару по найбільш рейтинговій політичній силі країни. Ніяких законних підстав для цієї позасудової розправи не існує».