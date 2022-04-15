Німеччина збільшить бюджет військової допомоги до 2 мільярдів євро, значна частина піде Україні – міністр

Уряд Німеччини планує збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до двох мільярдів євро. «Кошти значною мірою підуть для України», – написав у твітері ввечері 15 квітня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Як повідомляє агентство dpa, уряд Німеччини започаткував свою ініціативу Capability Initiative у 2016 році, щоб підтримати своїх партнерів у питанні безпеки. Кошти в минулому використовувалися для підтримки військових, а також поліції та органів боротьби з катастрофами.

З огляду на очікуваний широкомасштабний наступ Росії на сході України Київ закликав Берлін ухвалити рішення про доставку важкого озброєння.

«Сподіваюся, що Олаф Шольц ухвалить позитивне рішення», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба німецькій телерадіокомпанії ARD ввечері 14 квітня.

Однак остаточне рішення Берліна залишається неухваленим, і хоча Зелені та Вільні демократи, дві менші партії в коаліційному уряді, підтримують постачання важкого озброєння до Києва, Соціал-демократи канцлера Олафа Шольца залишаються розділеними щодо цього питання.

11 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала надати Україні важке озброєння.

«Зараз не час для відмовок, зараз час для креативності й прагматизму», – сказала Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.