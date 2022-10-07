ППО збила три іранських дрони, які атакували південь України – Братчук

Сили протиповітряної оборони збили три російських дрони-камікадзе іранського виробництва, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 7 жовтня.

«На півдні України силами ППО збито три російські дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Ворог атакував Одещину та Миколаївщину», – написав він.

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Раніше 7 жовтня Генеральний штаб повідомив, що російські війська використали чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136 для ударів по Запоріжжю та Миколаєву.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.

Раніше у своєму огляді американський Інститут дослідження війни (ISW) заявив, що використання Росією безпілотників іранського виробництва навряд чи суттєво вплине на перебіг війни.