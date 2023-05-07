В ОК «Південь» повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі

Станом на неділю, 7 травня, Росія тримає у Чорному морі 12 бойових кораблів, повідомляє Оперативне командування «Південь».

«В Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць, серед яких 4 надводні ракетоносії із максимально можливим сумарним залпом «Калібрів» до 32 ракет», – йдеться в повідомленні.

Рівень загрози ракетного удару залишається «дуже високим», наголосили українські військові.

Вранці 4 травня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що Росія після нічної атаки по Україні збільшила в Чорному морі кількість своїх кораблів, зокрема, ракетоносіїв: до 11 і чотирьох відповідно. Згодом Росія зменшила число ракетоносіїв до двох.