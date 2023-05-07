Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 660 військових та шість танків

Росія за минулу добу втратила близько 660 своїх військових, від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила 194 430 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 7 травня.

Генштаб також навів свої дані про втрати РФ військової техніки:

танків – 3723 (+6 одиниць – за минулу добу)

бойових броньованих машин – 7248 (+10)

артилерійських систем – 3010 (+18)

РСЗВ – 554 (+2)

засобів ППО – 306

літаків – 308

гелікоптерів - 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18)

крилатих ракет – 947

кораблів /катерів – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16)

спеціальної техніки – 380 (+5)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.