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Вночі над столицею збили російський розвідувальний дрон – КМВА

Частина безпілотного літального апарату, іранський безпілотник Shahed-136, який був збитий поблизу міста Куп'янськ на Харківщині, вересень 2022 року, ілюстративне фото

У ніч проти 7 травня над столицею українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За словами військових, російський дрон виявили під час нічної повітряної тривоги.

«Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються», – зазначив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Чиновник також вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.

«Бережіть себе та близьких!», – наголосив Попко.

4 травня міська влада повідомила про падіння уламків безпілотника в Києві. Воно спричинило дві пожежі в Солом’янському та Печерському районах, ніхто не постраждав.

Ввечері 6 травня після 22:00 повітряна тривога була оголошена в більшості областей сходу, півдня та центру України. Влада рекомендувала громадянам прослідувати в укриття цивільного захисту.

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