Буданов: потенціал Росії для серйозних наступальних дій «абсолютно вичерпаний»

Потенціал Росії для серйозних наступальних дій «абсолютно вичерпаний», заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

«Він – абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони… Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну оборону. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції», – сказав Буданов в інтерв’ю програмі «Різні люди».

Начальник ГУР додав, що все, що Росія могла задіяти у війні проти України, вона вже задіяла.

За даними Буданова, російське угруповання, яке безпосередньо задіяне у воєнних діях на території України, складає близько 370 тисяч осіб «воєнного компоненту», більше ніж 20 тисяч військ Нацгвардії і, «станом на зараз», близько семи тисяч сукупно різних видів воєнізованих формувань, типу ПВК.

Напередодні в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено «важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.