Міноборони: у Бахмуті ЗСУ утримують рубежі району «Літак», у передмісті темпи просування «дещо знижені»

На Бахмутському напрямку тривають «дуже жорсткі бої», повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів. Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати», – написала вона у телеграмі.



За її даними, українські війська утримують у Бахмуті рубежі району «Літак», у передмісті сьогодні темпи просування ЗСУ дещо знижені.



«Але ворогу не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку. Оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує: ворога нищать, наступальний ворожий потенціал знижують, час для інших запланованих дій виграють», – додала Маляр.

Читайте також: Російські військові визнають продовження українських контратак на флангах Бахмута – ISW

Напередодні у Міноборони заявили, що українські військові демонструють просування «на окремих ділянках» на Бахмутському напрямку. 18 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що українські сили продовжують просуватися на флангах Бахмута на відстані за цю добу від 150 до 1 700 метрів.

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. Російські сили намагаються витіснити українських військових, опір ЗСУ, за твердженнями українських воєначальників, не дає силам РФ активізувати дії на інших напрямках.