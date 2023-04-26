Google оновив супутникові знімки Маріуполя. Радник мера вказує на нові масові поховання

Оновлені супутникові знімки Google Maps вказують на нові масові поховання в окупованому Маріуполі, повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко вранці 26 квітня.

«Google оновив карти по Маріуполю в Google Maps. Тепер можете побачити місто після російських обстрілів. Розбомблений Драматичний Театр ще до розбору завалів та з написом «Діти». Маріуполь в ранах перед демонтажем. Судячи по історії руйнувань – фото із супутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року», – припустив він.

За словами Анрющенка, міська влада вивчила нові мапи кладовищ Маріуполя і виявила нові ділянки масових поховань.

«Знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар). Сектори по розміру візуально більші за братські могили у селі Виноградне або селі Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів», – заявив радник мера.

Наразі невідомо, хто саме був похований на цьому кладовищі і в який період, додав він.

«Будемо намагатись з’ясувати, наскільки це можливо. Вся істина буде встановлена остаточно після деокупації Маріуполя», – вважає Андрющенко.

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Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. Перші повідомлення про братські поховання маріупольців почали з’являтися під час блокади міста навесні 2022 року.

У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.