Євросоюз запровадив санкції проти ректора російського ВНЗ, де вчать обходити санкції

Європейський Союз включив до 19 пакету санкцій ректора російського Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» (ВШЕ), де у навчальний програмі зʼявився курс «Санкційний комплаєнс» щодо роботи в умовах міжнародних санкцій та уникнення їх наслідків.

«Ми подумали, що було б гарною ідеєю запровадити санкції проти ректора цього університету, щоб він мав можливість поділитися зі студентами власним досвідом», – сказав чиновник єврокомісії, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ, передає кореспондентка Радіо Свобода.

У програмі, описаній на сайті університету, зазначено, що вона «дає реальні інструменти для роботи в умовах економічних санкцій» і дозволяє слухачам «ефективно контролювати санкційні ризики» на основі практичних кейсів з діяльності російських і закордонних компаній.

Європейський Союз 23 жовтня остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомила верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас, пакет санкцій спрямований, серед іншого, проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї.



