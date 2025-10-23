Лідери ЄС відклали рішення щодо репараційного кредиту для України

Лідери країн Європейського Союзу після дискусій на саміті в Брюсселі 23 жовтня відклали рішення щодо репараційного кредиту для України на основі заморожених активів Росії до наступного саміту. Про це свідчать висновки засідання, формулювання яких значно розмитіші за попередні версії, які узгоджувалися послами, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Зокрема, у попередніх проєктах висновків звучав прямий заклик до Єврокомісії розробити юридичну пропозицію щодо використання заморожених активів для фінансової позики Україні «відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права, а також на основі належної солідарності й розподілу ризиків ЄС».

Затверджена версія натомість лише запрошує Єврокомісію «якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки» на наступні кілька років, без згадки про використання російських активів для цієї потреби.

Перед початком саміту премʼєр-міністр Бельгії вимагав виконання низки умов.

Окрім того, за словами дипломатів, Бельгія не хотіла йти на ризик доки не отримала від Єврокомісії чітких пояснень щодо юридичних механізмів, як це може відбутися без конфіскації російських активів.

Таким чином у висновках лідери ЄС обмежилися більш загальною заявою.

«Європейська рада зобов’язується вирішувати нагальні фінансові потреби України на 2026–2027 роки, включно з підтримкою її військових і оборонних зусиль», – йдеться в документі.

Єврокомісію у висновках саміту закликають продовжити роботу, щоб Європейська рада могла повернутися до цього питання на наступному засіданні.

«Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресію проти України та не компенсує завдані збитки», – повторюється у висновках саміту вже затверджена минулої весни позиція.

Висновки щодо України погодили 26 країн-членів із 27, Угорщина традиційно їх не підтримала.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками зустрічі написав, що ЄС «відданий підтримці України у її найнагальніших фінансових потребах на наступні два роки, включно з військовими та оборонними зусиллями», наголосивши, що Росія «має негайно припинити війну».