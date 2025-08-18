«Не є переконливою» – ISW про обіцянку Путіна «законодавчо закріпити» подальший ненапад на Україну

Пропозиція російського лідера Володимира Путіна ухвалити закон, який би заборонив РФ знову нападати на Україну, не є переконливою, пише в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як заявили аналітики, Росія вже двічі порушила попередні міжнародні зобов’язання не вторгатися в Україну, і Путін продемонстрував, що може вільно змінювати російське законодавство на свій розсуд.

В ISW заявили про це, коментуючи заяву спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, який напередодні в ефірі CNN розповів про домовленості Вашингтона і Москви щодо безпеки України.

Зокрема, Віткофф заявив, що Путін погодився під час саміту з Дональдом Трампом на Алясці, що Росія «законодавчо закріпить» обіцянки про те, що не вторгатиметься на жодну іншу територію в Україні чи деінде в Європі – ймовірно, маючи на увазі створення нового російського законодавства або внесення поправок до Конституції Росії.

«Путін значною мірою ігнорував Конституцію Росії і вносив до неї зміни для підтримки своїх політичних цілей, про що свідчать маніпуляції Кремлем голосуванням 2020 року за конституційну поправку, яка дозволила Путіну знову балотуватися на посаду президента у 2024 році й потенційно залишатися при владі до 2036 року», – йдеться у звіті.

«Два вторгнення Путіна в Україну також порушили зобов’язання Росії за Будапештським меморандумом 1994 року щодо поваги до незалежності й суверенітету України в межах кордонів України на той час. Росія постійно порушувала міжнародні угоди, що забороняють агресію проти України, включаючи Мінські угоди. Обіцянка Путіна кодифікувати російські обіцянки щодо нездійснення майбутньої агресії в російському законодавстві чи Конституції Росії не є переконливими, а також не є поступками», – додали в ISW.

Аналітики також наголосили, що немає ніяких доказів того, що Путін дотримуватиметься будь-якого закону, який забороняє повторне вторгнення в Україну, після укладення мирної угоди.

Як заявили в ISW, вони далі вважають, що Путін не поступився своїми початковими воєнними цілями в Україні і не продемонстрував ніяких ознак того, що має намір змінити ці цілі або піти на компроміс щодо них у будь-яких мирних переговорах з Україною.

Reuters і Financial Times раніше повідомляли, що в ході переговорів Трампа і Путіна на Алясці російська сторона запропонувала заморозити лінію фронту в Запорізькій і Херсонській областях, а також піти із зайнятих районів Сумської та Харківської областей в обмін на відступ ЗСУ із контрольованих Києвом регіонів Донбасу.

Джерела Financial Times, знайомі з позицією президента України Володимира Зеленського, стверджують, що він не погодиться передати частину Донбасу Росії, але готовий обговорити територіальне питання 18 серпня під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні. За словами співрозмовників видання, український лідер також відкритий до обговорень на тристоронній зустрічі з президентами США і Росії.

У свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не змушують Україну відмовитися від своїх територій, зайнятих зараз російською армією.

«Ніхто не чинить тиску на Україну, щоб вона відмовилася від цього, тому я не думаю, що мирна угода виглядатиме саме так. Але Путін виразно висуває вимоги, він виразно просить про те, що українці й інші не готові підтримати. І ми не збираємося змушувати їх це робити», – сказав голова Держдепартаменту в інтерв’ю NBC News.

Він також сказав, що запровадження нових санкцій США проти РФ зменшить шанси на укладання миру між Москвою і Києвом.