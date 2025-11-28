Путін на зустрічі з Орбаном у Кремлі відзначив його «зважену позицію» щодо України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 листопада прибув до Москви, де у Кремлі його прийняв президент Росії Володимир Путін.

«Ми знаємо вашу зважену позицію щодо української проблематики, українського питання», – сказав Путін на початку зустрічі.

Він також зазначив, що буде радий можливій зустрічі у Будапешті з президентом США Дональдом Трампом.

Орбан, зі свого боку, наголосив, що Угорщина «готова забезпечити майданчик для таких переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу (мирному врегулюванню в Україні – ред.)».

Орбан також заявив, що Угорщина зацікавлена у постачанні російських енергоносіїв, і назвав це «основою енергобезпеки» своєї країни.

Про поїздку до Москви 28 листопада Орбан раніше написав у соцмережах. За його словами, головна мета поїздки – «енергетична безпека» і забезпечення постачання енергоносіїв у зимовий період.

Прем’єр Угорщини також сказав, що обговорюватиметься й ініціатива щодо миру в Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит.

Згодом з’явилися повідомлення про те, що прем’єр Угорщини прибув до столиці Росії, відео його кортежу, а також його прибуття до Кремля.

У переговорах, окрім Путіна, з російської сторони беруть участь голова МЗС Сергій Лавров, віцепрем’єр Олександр Новак, який відповідає за паливно-енергетичний комплекс, і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Поїздка відбувається на тлі обговорення мирної ініціативи США – так званого плану із 28 пунктів.

Путін напередодні підтвердив, що у Москві готові взяти його за основу, але при цьому знову повторив російські вимоги, зокрема про виведення українських військ із територій Донбасу.

Позиція Орбана щодо війни в Україні різко відрізняється від позиції більшості лідерів ЄС. Він виступає проти військової підтримки України й наполягає на якнайшвидшому укладенні миру фактично на будь-яких умовах.

Орбан беззастережно підтримав мирний план із 28 пунктів, який згодом скоригували на переговорах США, України і Європи у Женеві.

Угорський лідер став першим лідером країни ЄС, який відвідав Москву після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Угорщина – одна з небагатьох країн ЄС, яка продовжує отримувати російську трубопровідну нафту.