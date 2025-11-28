Орбан повідомив, що їде до Москви

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 28 листопада, що їде до Москви обговорювати, зокрема, енергетичні питання.

«Прямую до Москви. Енергетична безпека і доступні, низькі ціни на енергоносії взимку в Угорщині – ось чому ми їздили до Вашингтона, і ось чому я зараз їду до Москви», – написав він у соцмережах.

За повідомленням, під час візиту Орбан зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним. Крім енергетики, на зустрічі також йтиметься про мирні зусилля щодо врегулювання війни РФ проти України.

Соратник Орбана, президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російську нафту, щоб зупинити доходи Москви, які вона використовує на війну проти України.

Орбан, який часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.

Він додав, що географічне положення Угорщини без виходу до моря обмежує її можливості й змушує купувати російську нафту, експортовану через трубопровід «Дружба», який проходить територією України.

Будапешт неодноразово використовував своє право вето в ЄС, щоб зірвати ініціативи, підтримані іншими членами блоку, щодо допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії. Віктор Орбан неодноразово демонстрував своє прихильне ставлення до Москви, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.