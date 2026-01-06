Макрон про гарантії безпеки: українська армія залишається «першою лінією» оборони

Підписані документи та домовленості в Парижі передбачають довгострокову підтримку України – про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками саміту «Коаліції охочих» 6 січня, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами Макрона, передусім йтиметься про підтримку Збройних сил України, які «залишатимуться першою лінією оборони та стримування агресії».

«Ми спланували, на основі формату добровольчої армії чисельністю 800 тисяч осіб, підготовку, спроможності та весь комплекс засобів, необхідних для того, щоб ця армія могла стримувати будь-яку нову агресію», – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що українська армія залишається ключовим елементом архітектури безпеки в разі припинення вогню.

«На основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи. Військові Франції, Британії, України працювали детально щодо розміщення, щодо кількості і щодо конкретних видів зброї, щодо складових Збройних сил, які потрібні і які зможуть працювати. У нас вже є такі необхідні деталі», – сказав він.

6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «Коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Також до нього приєдналися спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил у разі мирної угоди. Стармер пояснив, що документ «прокладає шлях до правових рамок, у яких британські, французькі та інші партнерські війська можуть діяти на українській території».



