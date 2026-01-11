Генштаб звітує про 173 бойових зіткнення на фронті за минулу добу

За минулу добу, 10 січня, на фронті відбулось 173 бойових зіткнення між Силами оборони і армією РФ, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відомо, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, окупанти завдали двох авіаударів, скинувши п’ять авіабомб, здійснили 98 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

У командуванні кажуть, що на Південно-Слобожанському напрямку українські військові зупинили шість атак РФ у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

«На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Українські оборонці відбили штурмові дії ворога у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в українську оборону у напрямку населеного пункту Дружелюбівка та в районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне», – йдеться в оперативному зведенні Генштабу.

Українські військові зазначили, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмових дій РФ у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Гришиного, Сергіївки, Білицького та Філії.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



