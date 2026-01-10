Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було 139 боїв, понад 50 – на двох напрямках

На фронті від початку доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де від початку доби противник 32 рази атакував у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. У двох локаціях бої досі тривають.

Також інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку – тут відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки.

Читайте також: Що чекає на Запоріжжя у 2026 році: військовий прогноз



За даними штабу, на Костянтинівському напрямку сьогодні було 11 боєзіткнень, а на Олександрівському напрямку українські оборонці відбили шість російських атак, ще чотири бої тривають досі.

Бойові дії продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Придніпровському напрямках.



На Краматорському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



