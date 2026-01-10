Влада: сили РФ завдали удару по Харкову, є влучання в інфраструктурний обʼєкт

Російські війська завдали чергового удару по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, в Слобідському районі є влучання в інфраструктурний обʼєкт, було падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків.

Наслідки уточнюються.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.