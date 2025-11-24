Генштаб: на фронті минулої доби було 191 бойове зіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення найбільше – на Покровському напрямку, повідомив вранці 24 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку було 29 російських атак, на Олександрівському – 19, на Гуляйпільському – 17.

Також бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав 52 авіаційних ударів та скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.