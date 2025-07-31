Росія: Путін підписав закон про відповідальність за пошук «екстремістських матеріалів»

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який запроваджує адміністративну відповідальність за умисний пошук в інтернеті екстремістських матеріалів, в тому числі з використанням VPN (віртуальних приватних мереж), повідомляє російська служба Радіо Свобода.

З 1 вересня 2025 року за такий пошук загрожуватиме штраф від 3 до 5 тисяч рублів (близько 37-60 доларів).

Окремі положення стосуються VPN. За поширення реклами VPN-інструментів громадянам загрожує штраф від 50 до 80 тисяч рублів, посадовим особам – від 80 до 150 тисяч, юридичним особам – від 200 до 500 тисяч.





Використання VPN при скоєнні злочину тепер вважається обтяжливою обставиною.

Міністр зв’язку Максут Шадаєв пояснив, що звичайні користувачі, які не шукають спеціально заборонених матеріалів, під дію закону не потраплять. За його словами, у кожному випадку доведеться доводити наявність наміру та усвідомлення того, що пошуковий контент є екстремістським.

На весняній сесії Держдума ухвалила нові репресивні закони, які посилюють покарання за низкою політичних статей. Одне з останніх рішень – встановлення відповідальності за пошук так званих екстремістських матеріалів в інтернеті, тепер за це штрафуватимуть.