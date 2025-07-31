У РФ закликали сприймати відсутність інтернету як «оздоровчу процедуру»

Губернатор Нижньогородської області Росії Гліб Нікітін заявив, що відключення мобільного інтернету є «необхідним заходом» через атаки українських безпілотників. Про це він сказав під час виступу перед депутатами регіональних Законодавчих зборів, повідомляє NN.ru.

«Хотілося б звернутися до гостей нашого міста, туристів і (попросити їх) поставитися з розумінням, сприймати це як оздоровчу процедуру, детокс. Інтернет у нас є, але по дротових каналах та Wi-Fi», –заявив Нікітін.

Він додав, що доведеться «зазнати цього дискомфорту» заради того, щоб жителі «були в безпеці».

На перебої з мобільним інтернетом жителі Нижнього Новгорода та області стали скаржитися ще 27 червня. Вони розповідали, що не можуть користуватися навігацією, месенджерами, банківськими програмами та іншими онлайн-сервісами.

Упродовж останніх місяців у різних регіонах Росії почали тимчасово відключати мобільний інтернет. Це відбувається на тлі масованих атак українських безпілотників.



