У Росії відкрили першу справу через «пошук екстремістських матеріалів»

У Свердловській області РФ відкрили першу в Росії адміністративну справу за звинуваченням у «пошуку екстремістських матеріалів». Протокол склали в Каменськ-Уральську на місцевого жителя, повідомило видання It’s My City з посиланням на адвоката Сергія Барсукова.

За словами юриста, фігурант справи натрапив в інтернеті на інформацію про український полк «Азов» і «Російський добровольчий корпус», який воює на боці ЗСУ. Він переглянув її, але, як стверджує Барсуков, «вважав для себе неприйнятною».

Відомості про те, що його підзахисний переглянув «заборонену» інформацію, оператор зв’язку передав до ФСБ. Про якого конкретно оператора йдеться, адвокат не уточнив.

Барсуков зазначив, що до матеріалів справи увійшли дві «картинки» і допит обвинуваченого, в якому «не відображено ані прямого, ані непрямого наміру» вчиняти злочин. На думку Барсукова, співробітники силових структур чинили на обвинуваченого психологічний тиск.

6 листопада відбулося друге засідання у справі. Представники ФСБ і МВС Росії, яких викликали як свідків, на слухання не з’явилися. Суд задовольнив клопотання Барсукова і повернув справу в поліцію для виправлення неточностей.

Закон про штрафи за пошук «екстремістських матеріалів» російський лідер Володимир Путін підписав наприкінці липня, він набув чинності 1 вересня. Проти ухвалення цього закону виступали, зокрема, голова «Ліги безпечного інтернету» Катерина Мізуліна, депутати від КПРФ, «Нових людей» і «Справедливої Росії», а також Z-блогери і воєнкори, нагадує російське видання «Нова газета Європа».