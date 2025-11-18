Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Посольство США: до України вперше через Литву прямує партія американського природного газу

Посольство вказує на те, що понад 75% газу, який переробляється в Клайпеді, зараз походить із США (фото ілюстраційне)
Посольство вказує на те, що понад 75% газу, який переробляється в Клайпеді, зараз походить із США (фото ілюстраційне)

До Клайдеди в Литві прибула партія американського газу – про це спершу повідомило посольство Сполучених Штатів у Вільнюсі 18 листопада, згодом інформацію поширило посольство в Києві.

За повідомленням, частину цього палива перероблять і відправлять до України.

«Це буде перша партія природного газу, що надходить до України через Литву», – повідомляють американські дипломати.

Посольство вказує на те, що понад 75% газу, який переробляється в Клайпеді, зараз походить із США, відтак американська сторона співпрацює з Литвою, щоб забезпечити надійне енергопостачання в регіоні.

«Американський природний газ зміцнює національну безпеку Сполучених Штатів та наших партнерів», – йдеться в заяві.

Днями президент України анонсував також постачання газу з Греції, воно має початися в січні. Відомо, що Греція та Україна домовилися про постачання газу і запуск енергетичного коридору «Александруполіс-Одеса».


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG