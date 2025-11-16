«Великий виклик для України»: Зеленський розкрив деталі домовленостей з владою Греції

Україна впродовж місяців працювала разом з Грецією над двосторонніми домовленостями щодо підтримки енергетичної безпеки України, зазначив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі своїм грецьким колегою Константіносом Тасуласом.

Зеленський каже, що дана зима під російськими дронами і ракетами є «великим викликом» для України», але є «хороший результат» переговорів із владою Греції.

«Під час нашої зустрічі з президентом Греції Константіносом Тасуласом обговорили енергетичну співпрацю, а саме – домовленість між Україною та Грецією щодо газу, яка допоможе нам пройти зиму. Окремо говорили про партнерство у спільних проєктах, дипломатичну роботу, необхідність посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів, участь грецького бізнесу у відбудові України та спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія», – наголосив український лідер.

Постачання газу з Греції в Україну почнеться у січні, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресеконференції з прем’єром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Відомо, що Греція та Україна домовилися про постачання газу і запуск енергетичного коридору «Александруполіс-Одеса».

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, прибув із офіційним візитом у Грецію.Це вже другий візит Зеленського до Афін – уперше він побував там у серпні 2023 року. Наступними пунктами його європейської поїздки стануть Париж і Мадрид.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна домовилась з Грецією про постачання газу. Глава держави наголосив, що це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України й газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

9 жовтня агентство Bloomberg писало, що російські удари знищили більше ніж половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити зиму.