Міненерго: сили РФ завдали ударів по енергооб’єктах у чотирьох областях

Російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей, повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.



В «Укренерго» нагадують, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання – до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг, а у всіх регіонах, де застосовуються графіки, буде також обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Читайте також – Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували балістикою і понад 100 БпЛА, є влучання на 17 локаціях

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго заявили, що Росія здійснила одну з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження і стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень.



