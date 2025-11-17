«Укренерго» визначило обсяги відключень на завтра

Заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби 18 листопада, повідомляє національна компанія «Укренерго» увечері в понеділок.
Оператор нагадує, що обмеження запроваджують через російські масовані ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти.
Для споживачів погодинні відключення діятимуть обсягом від 1,5 до 4 черг.
Також для промисловості діятимуть обмеження потужності.
Компанія нагадує про потребу використовувати електроенергію ощадливо.
Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.
У Міненерго заявили, що Росія здійснила одну з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження і стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень.
