Влада: у Херсоні через російський обстріл частково знеструмлені всі райони

Через російський обстріл частково знеструмлено всі райони Херсона, повідомляє у телеграмі міська військова адміністрація.

За даними МВА, зараз фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи.

Також місцева влада попереджає про можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.

Через пошкодження електромереж у Херсоні тимчасово не працюють тролейбуси, додають у МВА.

За минулу добу, за даними місцевої влади, через російську агресію в області загинули дві людини, ще 5 – зазнали поранень, серед них є дитина, обстрілів зазнали 27 населених пунктів, зокрема Херсон.

Херсон та підконтрольна українські владі частина Херсонщини регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння – ударних БпЛА, артилерії КАБів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.