Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували балістикою і понад 100 БпЛА, є влучання на 17 локаціях

У ніч на 18 листопада російські війська атакували чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської та Воронезької областей та 114 ударними БпЛА із різних напрямків, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знешкодила 101 БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях, додають у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



