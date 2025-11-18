У Дніпрі через масовану атаку дронів виникли кілька пожеж, постраждали двоє людей – ОВА

У Дніпрі через масовану атаку дронів постраждали двоє людей – 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, через атаку виникли одразу кілька пожеж, пошкоджено багато цивільної інфраструктури, зокрема, шість багатоквартирних будинків.

«Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 – знищені», – написав він у телеграмі.

Гайваненко додав, що у Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталася пожежа на території приватного домоволодіння, а в Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

«Укрзалізниця» повідомила, що у результаті низки масованих обстрілів Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди: 31 Запоріжжя – Перемишль; 119 Дніпро - Холм.



Зазначається, що пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки – Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали.



Також через масовану атаку РФ було пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро а Українського Радіо Дніпра. Як повідомило медіа, сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. У момент атаки співробітників у редакції не було.

Пізно ввечері 17 листопада Дніпро зазнало масованої атаки дронів. Через це у Дніпрі та районі виникли пожежі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



