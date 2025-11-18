Сили РФ вночі вдарили по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині – Кулеба

Російські війська вночі вдарили по залізничній інфраструктурі у Дніпрі, повідомив віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Критичні ураження десятками БПЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Вдруге за час великої війни ворог масовано б’є по ньому. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений вокзал у Дніпрі», – написав він у телеграмі.

За його словами, вже розпочато розбір завалів та оперативне відновлення.

Кулеба повідомив, що також сили РФ завдали ударів по низці залізничних станцій на Харківщині – у Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу, пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій.

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що у результаті низки масованих обстрілів Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди: 31 Запоріжжя – Перемишль; 119 Дніпро - Холм.



Зазначається, що пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки – Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали.

В «Укрзалізниці» додали, що вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.