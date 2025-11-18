ОВА: сили РФ завдали ракетного удару по Харківщині – загинула 17-річна дівчина, ще 9 людей постраждали

Війська РФ завдали ракетних ударів по місту Берестин на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його даними, після атаки у лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення.



Наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких – госпіталізовані з вибуховими травмами, ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, додав Синєгубов.

Попередньої ночі, 17 листопада, сили РФ завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині. За даними місцевої влади, по місту, попередньо, вдарили двома ракетами «Іскандер», пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків, троє з них – суттєво. Відомо про трьох загиблих та 15 постраждалих, серед яких є троє дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



