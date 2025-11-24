Reuters: Трамп таємно розпустив DOGE на 8 місяців раніше, ніж планувалося

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа достроково ліквідувала Департамент підвищення ефективності роботи федерального уряду (DOGE), яким до кінця травня керував Ілон Маск, повідомляє агентство Reuters.

За даними Reuters, відомство розформували за вісім місяців до закінчення його мандату – планувалося, що DOGE існуватиме до липня 2026 року.

«Його не існує», – сказав агентству голова урядового Офісу управління персоналом (OPM) Скотт Купор раніше цього місяця, відповідаючи на питання про статус DOGE.

Купор додав, що ця структура більше не є централізованою, а її функції частково перейшли до OPM.

Читайте також: В Україні планують запустити аналог департаменту Маска DOGE – Федоров

Reuters підкреслює, що розпуск DOGE різко контрастує з увагою, яку адміністрація Трампа раніше приділяла його просуванню. Департамент був створений одним із перших указів Трампа, підписаних у день інавгурації 20 січня, і мав займатися скороченням державних видатків та реструктуризацією федеральних агентств.

Керівником DOGE став засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Він залишив посаду наприкінці травня після закінчення контракту – на тлі конфлікту з Трампом через запропонований президентом «великий і красивий» закон про податки і витрати.

У травні законопроєкт про податки та витрати, який сам Дональд Трамп називає «великим і красивим» законом, ухвалила Палата представників із невеликою перевагою голосів. У Сенаті документ зіткнувся з опором, зокрема з боку членів Республіканської партії Трампа, яка зараз має більшість в обох палатах Конгресу.

Читайте також: Шатдаун у США: що може статися?

30 травня Ілон Маск залишив адміністрацію президента Дональда Трампа, де він обіймав посаду голови нового Департаменту ефективності уряду (DOGE). Його створили з метою скорочення видатків уряду. Маск працював фактично як позаштатний фахівець, керуючи департаментом як спеціальний державний службовець. У цьому статусі не можна працювати понад 130 днів на рік. Після закінчення роботи Маска в адміністрації президента, Трамп подарував бізнесменові символічний золотий ключ від Білого дому – на знак подяки за роботу.



