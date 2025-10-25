Льотчик від Бога. Його народ знову під репресіями Кремля

Ділявер Осман





54 роки тому, 1 лютого 1971 року, при виконанні випробувального польоту трагічно загинув легендарний кримськотатарський льотчик Амет-Хан Султан. Нині в льотному світі немає людини, яка б не знала цього імені. Минуть роки, зміняться покоління, але славне ім'я сина кримськотатарського народу Амет-Хана Султана назавжди збережеться в народній пам'яті і в історії. Безстрашний льотчик, виняткової скромності чоловік, який віддав 30 років свого життя небу. Небу, яке й забрало його до себе.

(Основна частина цього матеріалу вперше була опублкувована 25 жовтня 2018 року на сайті прооєкту Радіо Свобода «Крим Реалії» в рубриці «Погляд»)

Амет-Хан Султан народився 25 жовтня 1920 року в Алупці. У 25 років, у роки війни, практично ще юнак, Амет-Хан Султан ‒ вже двічі Герой Радянського Союзу.

Його життєвий шлях, на жаль, не був усипаний трояндами. Регулярні вильоти на бій із фашистськими асами в роки війни, щоденна пекельна праця з ризиком для життя на випробуваннях секретних літальних апаратів у мирний час у місті Жуковському. Створення умов невагомості на пілотованому ним літаку для перших радянських космонавтів, подолання надзвукового бар'єра, дозаправлення літаків у повітрі. Такими є лише деякі факти з його життя. Життя, що приготувало йому стільки й таких випробувань, про які сьогодні, можливо, не заведено згадувати. І чи не однією з головних причин цих випробувань стала його національність ‒ кримський татарин.

У документальному фільмі «День Перемоги. Кримські татари. Амет-Хан Султан», знятому Андрієм Симоновим на російській студії «Крила Батьківщини», про це говорять відкрито:

«Життя на громадянці не складається. На льотну роботу нікуди не беруть, грошей і житла немає. Доводиться з дружиною та маленьким сином жити в готелі. Виною всьому ‒ його національність. В анкетах Амет-Хан Султан вказує, що він кримський татарин. Це відлякує кадровиків на підприємствах...»

І лише за допомогою свого командарма, бойового друга Тимофія Хрюкіна 1947 року Амет-Хана Султана узяли на роботу льотчиком-випробувачем у льотно-випробувальний інститут. За короткий термін він став одним із провідних випробувачів.

«За випробування прообразу крилатої ракети Амет-Хана висувають на отримання третьої зірки Героя, але... знову фатальну роль відіграє його національність. Кримський татарин, тричі Герой Радянського Союзу? ‒ Це неможливо!... У підсумку Амет-Хана нагороджують орденом Червоного Прапора й присуджують Сталінську премію II ступеня (А. Симонов. «День Перемоги. Кримські татари. Амет-Хан Султан»).

Амет-Хан брав активну участь і в підготовці до польотів перших радянських космонавтів. Фільм Андрія Симонова розповідає і про це:

На початку 60-х Амет-Хан бере участь у перших польотах в умовах невагомості для тренування космонавтів, знайомиться з багатьма з них

«На початку 60-х Амет-Хан бере участь у перших польотах в умовах невагомості для тренування космонавтів, знайомиться з багатьма з них. У кадрах кінохроніки Амет-Хан зображений із Юрієм Гагаріним. Перший космонавт планети приїжджає у місто Жуковський, щоб привітати льотчиків-випробувачів із Першотравнем. Він прекрасно розуміє, що якби не було їхньої важкої праці, не було б і його польоту».

18 травня 1944 року до будинку батьків Амет-Хана Султана в Алупці вриваються радянські червоноармійці. Вони виконують наказ про масове виселення кримських татар із Криму. І знову, лише втручання командарма 8-ї повітряної армії Тимофія Хрюкіна рятує батьків Амет-Хана від виселення.

Незважаючи на своє надзвичайно високе становище, Амет-Хан завжди був зі своїм народом. Ще в 1960-і роки його підпис стояв першим у листах Національного руху кримських татар до партійних та радянських органів про повернення народу до Криму. Це не могло не мати для нього негативних наслідків із боку відомих органів. Про це є свідчення очевидців, які знали Амет-Хана особисто.

На честь видатних заслуг у світі авіації ім'я Амет-Хана Султана вписане в стелу на авіасалоні в Ле-Бурже (Франція) з підписом «Льотчик від Бога». Він входив до десятки найкращих льотчиків планети. Його бюст встановлений у рідній йому Алупці та в столиці Дагестану м. Махачкалі. 2010 року на честь 90-річчя Амет-Хана відбулося відкриття його пам'ятника в м. Ярославлі, де він є почесним жителем міста. Бюст Амет-Хана встановлений першим на Алеї Слави в місті Києві (2013 рік), а також у Кіровоградській вищій льотній академії (2014 рік).

На жаль, у Криму так і не змогли вшанувати пам'ять великої людини, героя, славного кримчанина, якого вже давно визнав не тільки величезний льотний світ...

У Криму, на землі, що зростила Амет-Хана, справедливі звернення кримських татар про присвоєння імені Амет-Хана Султана сімферопольському аеропорту упродовж декількох років так і не знайшли розуміння серед депутатів тодішньої Верховної Ради АРК, багато з яких і сьогодні засідають у «Держраді». Яка причина? Чи не та ж, через яку йому не дали третю зірку Героя?

Лише з великим запізненням 2015 року, коли Крим вже не перебував під контролем Києва, Верховна Рада України проголосувала за перейменування аеропорту Сімферополя на честь Амет-Хана Султана.

Бойові друзі про Амет-Хана Султана

Маршал авіації А. Є. Голованов:

‒ Загинув легендарний льотчик-винищувач війни, кримський татарин. На батьківщині, в Алупці йому за життя стояв пам'ятник. Першого Героя йому ледве дали, другого теж... За ті випробування, що він проводив, за кожне окремо, такі, як Галлай, отримували Героя. А йому не давали... Я думаю, що іншого такого льотчика в нас не було. Звісно, ні Покришкін, при всій моїй повазі до нього, ніхто інший із ним не зрівняється.

З виступу друга Амет-Хана, відомого конструктора, Героя Радянського Союзу Володимира Ілюшина на похоронах льотчика:

‒ Мій друг Амет загинув. Він двічі Герой Радянського Союзу. Знайте ж ‒ по-справжньому ‒ він чотири рази Герой Радянського Союзу. Але йому не дали цього заслуженого звання, Амет ‒ лауреат Державної премії. На жаль, йому не дали того, на що він заслуговував... Подібних льотчиків я не знав...

Амет-Хан Султан у спогадах колег

Генерал-майор Юрій Михайленко (Київ):

‒ Амет-Хан ‒ герой звільнення Криму (від нацистів – ред.), шість літаків збив над Кримом. Він посадив літак із полковником і важливими документами німецького вермахту, що розкривали плани німецького командування на найближчий час. Тільки за одне це давали Героя. Він зробив стільки подвигів, за кожен з яких привласнювали звання Героя. І правду кажуть, що він Герой Героїв. Вічна пам'ять і слава Герою Амет-Хану Султану! (25.10.2010, м. Сімферополь).

Голова клубу двічі Героїв Радянського Союзу (м. Жуковський), Герой Росії Г. Ірейкін:

‒ За ці польоти, тобто успішні випробування особливо важливої ракети, відомі льотчики Анохін та Павлов були відзначені званням Героя Радянського Союзу. Амет-Хан Султан, на думку конструкторів, мав стати тричі Героєм. Його висунули, але, на жаль, кримські татари тоді були не в честі. Амет-Хану Султану пропонували змінити національність, але він не погодився. За 25 років роботи випробувачем він, безумовно, заслуговував третьої зірки Героя. Чи вплинула на це його національність? Думаю, що вплинула (25.10.2010, м. Алупка).

Ділявер Осман – кримський журналіст, публіцист і письменник