Крим: російські силовики забрали з дому Ленура Халілова. Раніше суд звільнив його від покарання

В окупованому Криму колишнього голову незалежної мусульманської громади «Алушта» Ленура Халілова 8 листопада забрали з дому представники російських правоохоронних органів – про це повідомляє правозахисна організація «Кримська солідарність» з посиланням на його дружину Уміду Худойбердієву.

У середині жовтня Архангельський обласний суд РФ задовольнив клопотання прокурора та ухвалив повернути Халілова назад до колонії. Він перебував удома, чекаючи на оригінал апеляційного рішення суду. Тільки з ним його могли знову взяти під варту.

За словами Худойбердієвої, забирати її чоловіка вранці прийшли четверо людей у цивільному одязі. За її словами, жодних паперів силовики не залишили, рішення суду показали на руках, запропонувавши Халілову ознайомитися.





«Вони почекали, поки Ленур-ага омивання зробить перед дорогою, поки перевдягнеться. Він же хворіє, навіщо так робити і забирати його з дому?» – прокоментувала його дружина.

Вона не знає, куди повезли її чоловіка й де він перебуватиме до етапу в колонію. А силовики у відповідь на питання «нічого не сказали», не сповістили ні Халілова, ні його дружину.

У кримського мусульманина Халілова діагностували кілька захворювань: зокрема, первинний рак печінки з метастазами у лімфовузли, хронічний гепатит C, гіпертонію II ступеня, дрібні кісти печінки, кіста лівої нирки та каміння у нирках.

Захворювання Халілова входить до списку постанови уряду № 54, згідно з якою кримський татарин «не може утримуватись у виправній установі на загальних підставах, потребує лікування у спеціалізованій установі», наголошував суд Ісакогорський райсуд Архангельська, який ухвалив рішення про звільнення. Його звільнили з-під варти в серпні.

Однак після повернення чоловіка додому прокурор оскаржив це рішення і зазначив, що висновки суду з посиланням на висновок медкомісії, що Халілова не можна тримати у виправній установі на загальних підставах, «не свідчать про безумовну необхідність звільнення від відбування покарання».

Ленур Халілов – колишній глава незалежної мусульманської громади «Алушта». Він був одним із затриманих після обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах. Тоді затримали загалом вісьмох людей: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова, Різу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова та Ескендера Сулейманова.

23 вересня 2020 року правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова політичними в'язнями і вимагав їх негайного звільнення.

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму. МЗС України висловило протест у зв'язку з арештами в Криму, а також закликала посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.



