У Покровську триває ліквідація військ РФ – ЗСУ на тлі заяв про російську окупацію міста

У Покровську на Донеччині тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, заявляє угруповання військ «Схід» на тлі чергових російських заяв про нібито контроль над містом.

За повідомленням, також у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Угруповання військ «Схід» повідомляє, що організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним.



Речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» заперечив повідомлення німецького видання Bild про начебто повне захоплення силами РФ Покровська.

«Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога», – сказав він.

Російська сторона, зокрема президент РФ Володимир Путін, вже неодноразово заявляла про захоплення Покровська. Влада України такі повідомлення заперечує.

Проєкт DeepState станом на 3 грудня пише про просування сил РФ у Покровську.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.