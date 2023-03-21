Шольц розповів, як і чому говорив телефоном із Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час щорічної зустрічі видання Rheinische Post у Дюссельдорфі розповів про свої телефонні переговори з Володимиром Путіним, передає російська служба Радіо Свобода.

Востаннє Шольц та Путін зідзвонювалися у грудні минулого року.

За словами канцлера, «переговори узгоджуються із союзниками Німеччини і потім викристалізовується необхідність чергового обміну думками». Шольц пояснив: «Це не те, щоб я посилав СМС і питав, чи не хочемо ми знову поговорити». За його словами, для таких цілей є спеціальне телефонне з’єднання.

Розмови зазвичай тривають близько півтори години.

За словами канцлера, іноді лідери спілкуються німецькою мовою, якою російський президент добре володіє від часу своєї служби офіцером КДБ у НДР. Іноді Путін відмовляється від перекладу російською мовою, оскільки вже зрозумів сказане Шольцем.

Шольц та Путін звертаються один до одного на «Ви» (французький президент Емманюель Макрон і Путін, наприклад, спілкуються на «Ти»).

За словами Шольца, переговори, попри розбіжність позицій, проходять у ввічливому стилі. Однак канцлер наголосив, що під час розмов «абсолютно ясно проглядаються наші надзвичайно різні позиції щодо війни в Україні».

Шольц зазначив: «Я постійно чітко даю Путіну зрозуміти, що лише Росія несе відповідальність за війну. Росія безпідставно напала на свого сусіда, щоб захопити собі частини України чи всю країну. Це фундаментально порушує європейський світопорядок».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон намагаються підтримувати телефонний контакт із Москвою. За це вони зазнавали жорсткої критики Києва.

Раніше Шольц заявив, що «у будь-якому разі розмови необхідні». За його словами, Путіну треба постійно нагадувати про думку Заходу щодо «злочинної війни Росії проти України».

Шольц не сказав, чи підтримуватиме він телефонний контакт з Путіним після того, як стосовно російського лідера було видано ордер Міжнародного кримінального суду на арешт. Німеччина визнає юрисдикцію цього суду і, за словами міністра юстиції Німеччини, має заарештувати Путіна, якщо російський лідер раптом опиниться на її території.