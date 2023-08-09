Снайпер ГУР МО: бої за Бахмут, важке поранення і служба у «Французькому легіоні»

Іван Тарн зі спецпідрозділу ГУР МОУ «Артан» виріс у Бельгії, служив у «Французькому легіоні», займався бізнесом у Євросоюзі, та після повномасштабного російського вторгнення в Україну, каже, жодної секунди не вагався, де має бути. Тож вирушив на фронт. Захищати Україну зі зброєю у руках.

Як волонтерство до повномасштабного вторгнення врятувало життя розвідника вже після? Чому сам Іван називає це неймовірним збігом обставин? Та які події за час війни йому запам’яталися найбільше?

– Я служив у «Французькому легіоні» у юності.

– Як ви туди потрапили?

– Приблизно так само, як і на схід. Взяв і поїхав у Францію. Зайшов в рекрутинговий офіс легіону зі словами, що багато читав і мені цікаво. Я впевнений, що зараз вони подивилися на наш досвід, використовують дрони і не тільки. Зараз ми вчимо весь світ, – каже на початку інтерв’ю воєнний розвідник.

Окрім рідної української, Іван Тарн вільно володіє російською, нідерландською, французькою та англійською. Адже виріс у Бельгії. Здобув там фах економіста-бухгалтера. Започаткував власну справу, керував кількома бізнесами:

«У мене перед повномасштабною війною десь 40 людей було в штаті. Якось так мене життя один раз закинуло в будівельну сферу. І я дуже швидко зрозумів, що там можна непогано заробляти. Почав давати економічні консультації. Потім мені вдалося викупити компанію, яка займалася клінінговими послугами. Це ще додалося. З часом додався ще імпорт-експорт. Ми возили вікна і двері тернопільського виробництва», – зауважує військовослужбовець ГУР МОУ.

Вони тебе реально готують до війни. Хоча це на полігоні. Легіонер має мати все своє із собою. Впродовж 24 годин армія може бути відправлена у будь-яку точку світу

Його родина емігрувала з України на початку 2000-х. Попри те, сам Іван зберіг контакт із Батьківщиною: щороку намагався навідувати рідню на Тернопільщині.

Навіть коли три роки жив за похвилинним розкладом дня – вивчав піхотну справу у «Французькому легіоні»:

«База в «Французькому легіоні» дуже-дуже сильна, в ній дуже добре працюють з моральним компонентом. Вони тебе реально готують до війни. Хоча це на полігоні, в контрольованих умовах. Але це дуже наближено. Легіонер має мати все своє із собою. Це задумувалася як експедиційна армія, і вона має бути надійна, легка і впродовж 24 годин може бути відправлена у будь-яку точку світу».

Захищати Україну зі зброєю в руках Іван хотів одразу після російської окупації Криму, але тоді, каже, завадили сімейні обставини.

Тож почав допомагати Батьківщині інакше:

«У мене є давній мій друг, і він займався VAC-терапією, у нього своя практика в Бельгії (VAC-системи використовують під час первинної обробки ран, отриманих в бойових діях. Завдяки VAC-терапії час закриття ран зменшується, а ризик інфікування знижується – Ingenius, ред.). Він хотів цю технологію привезти в Україну, але йому потрібен був партнер для експорту. І я взяв на себе тоді більш такі ініціативні питання, а він тримав контакт з українськими медиками, проводив семінари, возив техніку. Коли стався «ковід», це все якось переросло у волонтерський проєкт», – розповідає Іван.

Так Іван почав безкоштовно привозити в українські лікарні «рідкісні й дороговартісні» апарати. Все частіше бував на Батьківщині.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення він теж опинився не у Бельгії, а в Україні. І, переконує, одразу вирішив, що буде робити.

«Я не розумію, як можна було б вчинити інакше. Якби це відбулося в Бельгії, я, напевно б, також там зараз воював. Це ж боротьба добра і зла. У перші дні я просто якомога більше жінок і дітей вивозив до кордону. Вивіз всіх своїх близьких. Ну тоді це поступово переросло у волонтерство. Постійно були заявки від військових, що треба те, те й те. Ми старалися це все закрити. Паралельно я собі шукав форму і спорядження, зброю».

Вже у березні 2022 року Іван добровільно вирушив у бік фронту.

Завдяки рекомендації друзів потрапив до спецпідрозділу ГУР МОУ «Артан».

Тести були, поліграфи були. Спершу підрозділ складався із ветеранів АТО і більшості ветеранів «Азову» також. До кожного підходили індивідуально

«Тести були, поліграфи були, не без цього. Спершу підрозділ складався із ветеранів АТО і більшості ветеранів «Азову» також. Загальних вимог не було. До кожного підходили індивідуально. Маєте розуміти, що спецпідрозділ – це не все «бойові рекси», як ми кажемо. Є водії, є інша підтримка», – пояснює боєць.

Сам він був у групі швидкого реагування, а за штатною посадою – снайпер.

«Коли ти стріляєш на далекій відстані, то підтвердити, що ти влучив, поранив чи ліквідував противника – це дуже важко. Має бути перший номер, який це все побачить.

Основне (з амуніції – ред.): ґвинтівка, приціл, калькулятор, метеостанція хоч якась. Маскування ситуативне. Та й у Бахмуті не треба було сильно маскуватися, бо ми працювали з будинків, а по нас працювали танки».

Завдання спецпідрозділів ГУР МОУ – не тільки робота на фронті, а й в тилу противника. А найякісніше виконана операція – та, про яку ніхто не дізнається, резюмує Іван.

Йому дуже запам’ятався Бахмут: щільним вогнем і кількістю російських сил.

«Я розповім історію, а ви мені скажете, зворушлива чи жахлива. Оцінка буде за вами(звертається до журналіста Радіо Свобода Тараса Левченка – ред.). Це була міна «Лепесток». Просто вибух під ногами. Я б не сказав, що відчув дуже сильний біль. Мене навіть здивувало, наскільки те, що я бачу, і те, що я відчуваю, не збігається. У той день ми були групою швидкого реагування. Ми, у складі чотирьох людей, зокрема й медик, вийшли забрати нашого хлопця, який був під снайперським вогнем.

Хлопця стабілізували, поклали на ноші. Коли я його ніс, тоді й наступив на міну. Травматична ампутація, це одразу було зрозуміло.

Мені наклали турнікет, передали по рації, вирішили рухатися далі, і мій побратим взяв мене на плечі, ніс на спині. Постійно зі мною говорив, що зроблять тобі протез, тебе вилікують, і все буде добре.

Так він мене проніс буквально метрів двісті – і також наступив на міну. Ми вже разом повалилися. Я йому накладав турнікет, передавав про його поранення. Напевно, було важче, коли він підірвався, ніж коли я.

Це було вночі. Ми, звичайно, були з приладами нічного бачення, але міну ти не побачиш у приватному секторі Бахмута, який зараз – ну просто звалище.

Наша «броня» від місця евакуації була десь півтора кілометра. Ближче було занадто небезпечно під’їжджати. Тож довелося йти (попри відірвані кінцівки – ред.).

І хлопець, якого ми евакуювали, він живий, здоровий, його вилікували. Незабаром повернеться у стрій.

– Ви питали мою думку про цю історію. Я залишу її на розсуд глядачів та читачів, але додам важливий нюанс: те обладнання, яке ви привозили у вінницьку лікарню як волонтер до повномасштабної війни, воно вам зрештою врятувало життя після підриву на міні.

– Так, воно мені врятувало значну частину кінцівки. Ну і, слава Богу, воно працює, і зараз допомагає дуже багатьом.

Нині Іван, попри поранення та ампутацію, налаштований залишатися у Збройних силах України до кінця війни. Додає: хоче бути корисним.

«Українцям я б сказав, що нам треба бути готовими вже до війни постійно, тобто ми будемо жити, як живе Ізраїль. Ну немає якоїсь магічної кнопки, аби цей сусід – зник (РФ – ред.). А поки він існує: якщо ми будемо слабкі, а він сильний, то рано чи пізно, як показує історія, на нас нападуть. Тому ми мусимо бути сильними. Всі українці мають робити свою роботу на своєму місці на 200%, і тоді взагалі країна буде процвітати».