СБУ повідомила про підозру екслідеру забороненої Компартії Симоненку

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату, керівнику нині забороненої Комуністичної партії України Петру Симоненку.

Як повідомляє пресслужба відомства, на підставі зібраних доказів його підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації;).

За даними СБУ, на період окупації Київщини Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ щодо його «евакуації» до країни-агресора.



«Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім «розквартирував» у власному будинку. з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії», – йдеться у повідомленні.



У Росії його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу», яке є повністю прокремлівською організацією і підконтрольним російській Компартії на чолі з її лідером Геннадієм Зюгановим, зазначають в українській спецслужбі.

«Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу на «форумі» Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність «л/днр», – додають в СБУ.



За даними слідства, також у квітні цього року екснардеп у Мінську взяв участь у з’їзді «антифашистського форуму», під час якого висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.

Досудове розслідування триває.

Петро Симоненко на оголошення йому підозри публічно не реагував.