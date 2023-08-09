СБУ заявила про викриття російської агентки на Житомирщині

Служба безпеки України повідомила 9 серпня про викриття агентки ГРУ у Житомирській області. Як стверджує спецслужба, зловмисниця збирала розвідувальні дані про місця дислокації військових баз ремонту важкого озброєння ЗСУ, зокрема, іноземного виробництва.

За даними слідства, підозрювана є переселенкою з Донецької області, яка переїхала на Житомирщину навесні 2023 року.

«Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі «Однокласники», де вона викладала антиукраїнські пости», – йдеться у пресрелізі СБУ.

За повідомленням, жінка листувалася з представниками спецслужб, за співпрацю їй обіцяли оформити російський паспорт та допомогти з переїздом до Росії.

Співробітники СБУ затримали підозрювану за кілька днів до того, як вона збиралася виїхати до Росії через треті країни. Затриманій висунуто звинувачення у державній зраді, їй загрожує довічне увʼязнення.