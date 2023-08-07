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СБУ затримала жінку у справі про підготовку замаху на Зеленського

За даними СБУ, замах готувався під час приїзду Зеленського на Миколаївщину

Служба безпеки України заявляє про затримання російської інформаторки, яка «напередодні нещодавньої робочої поїздки Президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит».

У спецслужбі нагадують, що президент України Володимир Зеленський перебував на Миколаївщині наприкінці липня.

У повідомленні СБУ йдеться, що затримана «намагалася встановити час і перелік місць орієнтовного маршруту глави держави територією області».

Проте співробітники СБУ отримали інформацію про «підривну діяльність підозрюваної» та вжили додаткових заходів безпеки.

Відстежуючи комунікації жінки, спецслужба встановила, що вона також мала завдання виявити місцезнаходження систем радіоелектронної боротьби та складів із боєприпасами ЗСУ.

За версією слідства, зловмисницею виявилася жителька Очакова, колишня продавчиня військового магазину на території однієї з військових частин області.

Вона нібито їздила територією району і знімала на відео розташування українських об'єктів. Ім'я жінки не називається.

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