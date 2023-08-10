СБУ: четверо поплічників Медведчука, які готували держпереворот в Україні, отримали від 5 до 10 років тюрми

Служба безпеки України заявляє, що четверо поплічників екснардепа Віктора Медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні, засуджені від 5 до 10 років ув’язнення.

Як повідомляє пресслужба відомства у телеграмі, серед засуджених – громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та російських спецслужб.



На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив громадянину РФ – 10 років, організатору – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення.



За даними слідства, засуджені планували «синхронізувати» державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ – вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави.



«Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих «національних зборів». На цьому «форумі» його організатори планували «затвердити резолюцію» щодо «відсторонення від влади» вищого військово-політичного керівництва України. У разі відмови – зловмисники планували перейти до «силового сценарію». Для цього вони формували власне «бойове крило», до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб», – зазначають в СБУ.

Читайте також: Завербовані політики, чиновники і мережі агентів: звіт RUSI про підривну діяльність Кремля в Україні

У листопаді минулого року громадянину РФ, який, за даними СБУ, готував державний переворот в Україні, повідомили про підозру. Як повідомляли правоохоронці, чоловік планував використати українські громадські організації, які мали спровокувати заворушення. За даними слідства, він вступив у змову з «одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з «Українським вибором» Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні».