Збірка колекціонера – ікони на склі, вишивки, кераміка ХІХ-ХХ століть – живе після його смерті

ЛЬВІВ – Мистецький проєкт «Виображення колекції. Як Іван Гречко красу шукав…» викликав велике зацікавлення у Львові. Представлені близько 600 експонатів: ікон на склі, вишиванок, писанок, стародруків, керамічних виробів, картин кінця ХІХ-початку ХХ століття. Також у рамках цього проєкту організовують лекції про автентичне мистецтво. «Колекціонування – це хвороба», – говорив за життя львівський колекціонер, громадський діяч Іван Гречко (1929-2022 рр.). У 50-х роках минулого століття історія його колекціонування почалась із кількох гуцульських і покутських ікон на склі, як їх ще називають, «червоних образів» через червоне тло.

Образ «Покрова» колекціонер у привіз із Верховинського району Івано-Франківщини, і він став першим у його колекції. Кожна поїздка на Гуцульщину закінчувалась тим, що ікон на склі ставало дедалі більше у його помешканні, як і зростало зацікавлення дослідити глибше це народне мистецтво під час своїх поїздок.

Гречко був у числі перших, хто зацікавився образами

«Іван Гречко описав іконографію «Богородиці» на склі. Залишив пласт культури цієї гуцульської ікони. Починав як колекціонер, а перейшло в «хворобу». Іконою на склі у другій половині ХХ століття мало хто в Україні фахово займався. Гречко був у числі перших, хто зацікавився образами, письменником Станіславом Вінцензом, етнографією, хто захоплював інших Гуцульщиною, народною іконою», – каже куратор виставки, митець Роман Зілінко.

Десять років тому, ще за життя, колекціонер передав свою збірку Українському католицькому університету, щоб вона радувала людей, збереглась, вчила дітей і молодь ставленню до українського мистецтва, історії, культури, традиції. Торік Іван Гречко відійшов у вічний світ. Виставку присвятили роковинам його смерті.

Кожна річ – історія У залі Порохової вежі у Львові представлені близько 600 предметів, а це загалом 70 відсотків колекції Івана Гречка. Це не лише ікони на склі, але й кераміка, вишивки, твори відомих українських художників, з якими спілкувався і товаришував Іван Гречко. Виставка дає уявлення про мистецьке життя Львова другої половини ХХ століття.

Живопис Марґіт і Романа Сельських, Володимира Патика, Ярослава Пстрака, Василя Дяденюка, Осипа Васьківа, Ольги Плешкан, Івана Остафійчука, екслібриси Тирси Венграновича, Мирона Яціва, Павла Ковжуна, Роберта Лісовського, Петра Холодного та Святослава Гординського, Леопольда Левицького, а також представлені роботи художників-шістдесятників Опанаса Заливахи та Галини Зубченко.

Дуже цінна колекція професійного мистецтва

«Кожен предмет вартісний, має свою історію, контекст надходження, історичну, емоційну прив’язку до людини. Але якщо абстрагуватись, найціннішою колекцією Гречка є ікона на склі. Він цільово її збирав і приділяв їй увагу. Дуже цінна колекція професійного мистецтва. Це було певним відкриттям для мене. Бо Гречка знали як колекціонера гуцульської старовини. Тут є розкішні речі Заливахи, Сельських», – говорить Роман Зілінко.

Іван Гречко десятиліття мріяв про створення у Львові музею приватних колекцій, але не було розуміння і стратегічного бачення ані міської, ані обласної влад. Тому й передав свою збірку в УКУ, і нині університет працює з цією колекцію, щоб вона не осіла у фонді, а жила.

Цілісність збірки, яка формувалась однією людиною, є цінною, наголосила Радіо Свобода Уляна Креховець, керівниця проєктів і програм відділу розвитку і мистецького напрямку УКУ.

Ми не сподівались такого ажіотажу довкола виставки

«Ми не сподівались на такий ажіотаж довкола виставки, дуже багато відвідувачів. Для мене було несподіванкою, що стільки груп дітей сюди приводять. Для дітей важливе інтерактивне спілкування, і ми це робимо. По суті, ми все виставили для глядача з колекції Івана Гречка, яку він передав УКУ у 2013 році. Оформили на виставці і кімнату Івана Гречка, як виглядало його робоче місце. В УКУ оновимо колекцію мистецтва ікони на склі, і цю виставку можна буде відвідувати, попередньо зголосившись», – зауважила Уляна Креховець.

Ікони на склі – «тема для досліджень» Ікони на склі були чи не у кожній хаті на Гуцульщині, Покутті, Буковині з кінця ХІХ-початку ХХ століттях. Малярство на склі стало народною традицією. І майстри найчастіше малювали Ісуса Христа і Богородицю, янголів, Пресвяту Трійцю.

Червоний колір, синій, зелений, позолота – головна колористика образів на склі. На Гуцульщині малювали на червоному і синьому тлі, на Покутті – на білому тлі, Буковині – жовтому і зеленому.

У 1930-1960-х роках львівські художниці Ярослава Музика та Олена Кульчицька теж захопились цим малярством. Традиція образів на склі в Україні запозичена з Румунії, Словаччини, малювали такі ікони у Стародавньому Римі та Візантії. У кінці XVIII – початку ХІX століть у Європі було масове виробництво ікон на склі. І їх продавали на гуцульських ярмарках. В Україні почали творити образи на склі всередині ХІХ століття. Автори цих ікон переважно невідомі.

Залишився опис родини Німчика з Івано-Франківщини, що спершу готували чорнило з сажі зі смолою, варили столярний клей з водою, фарби виготовляли вручну, малювали ікони кілька осіб у сім’ї. Домашня творчість займала час.

Ми нічого не знаємо про авторів ікон

«Ми нічого не знаємо про авторів ікон, де містились осередки, за винятком родини Німчиків. Відомості були записані в 20-х роках ХХ століття. Немає меж досконалості, і досліджувати є багато що в іконі на склі. Не зроблено досліджень фарбів, пігментів з іконою на склі, чим малювалась, якими фарбами. Наші реставратори це намагають з’ясувати. Є багато ще праці для дослідження», – каже Роман Зілінко.

Із модернізацією кожне народне мистецтво відходить, кажуть дослідники. Тому завдання нині, як для УКУ, так і львівських музейників та мистців, – берегти спадщину, працювати з нею і виховувати на ній покоління.