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У Раді ініціюють постанову про звільнення члена ЦВК Буглака після розслідування «Схем»

На фото від 6 грудня 2017 року тогочасний народний депутат Юрій Буглак бере участь у засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, в якому він очолював підкомітет з питань запобігання і протидії політичній корупції

Фракція «Європейська солідарність» повідомила, що ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який, за даними «Схем» (Радіо Свобода), виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

«Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми», є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі й етики. Всі посадові особи, які отримують зарплату з бюджету України, зобов’язані перебувати на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки «онлайн» війни не виграються», – йдеться в заяві, оприлюдненій 11 серпня на сайті «Європейської солідарності».

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». Із весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

У месенджері Telegram він є учасником групи «Барахолка Майами», а дружина – учасниця групи «Живем в Майами, говорим по-русски». Вона публікує фотографії із містечка Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану в передмісті Маямі.

Буглак у коментарі проєкту Радіо Свобода «Схеми» сказав, що має «особисті обставини», і, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутися протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК – це його не стосувалося.

Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації Roshen, ексдепутат Верховної ради від партії «Блок Петра Порошенка».

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