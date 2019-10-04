Верховна Рада затвердила новий склад ЦВК

Верховна Рада України 4 жовтня призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Це питання парламент почав розглядати першим на сьогоднішньому засіданні.

Напередодні кандидатури нових членів ЦВК до Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський із урахуванням пропозицій депутатських фракцій і груп.

По кожній із кандидатур парламент голосував окремо, і всі вони набрали більше ніж мінімально необхідні 226 голоси:

Боярчук Оксана Борисівна,

Буглак Юрій Олександрович,

Гатаулліна Олена Аухатівна,

Гевко Андрій Євгенович,

Глущенко Вікторія Анатоліївна,

Грень Віталій Вячеславович,

Діденко Олег Миколайович,

Дубовик Сергій Олегович,

Євстігнєєв Андрій Сергійович,

Єфремова Ірина Олексіївна,

Кармаза Олександра Олександрівна,

Любченко Павло Миколайович,

Мірошниченко Юрій Романович,

Перепелюк Володимир Григорович,

Плукар Віталій Володимирович,

Постівий Сергій Олександрович,

Фрицький Юрій Олегович.

13 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії за поданням президента.

Той склад ЦВК пропрацював близько року – від 20 вересня 2018-го. У ЦВК назвали рішення про свій розпуск «політично вмотивованим».

Склад ЦВК затверджують на сім років. До Центрвиборчкому входить 17 членів.