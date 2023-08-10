У Росії за місяць із МВС звільнилися п’ять тисяч співробітників. Голова відомства назвав ситуацію «критичною»

З органів внутрішніх справ Росії за минулий місяць звільнилися п’ять тисяч людей, повідомив під час наради 10 серпня голова МВС Росії Володимир Колокольцев.

«Некомплект особового складу – дуже великий. Я сказав би, що він уже є критичним. У нас за минулий місяць звільнилися з органів внутрішніх справ п’ять тисяч співробітників. Складна ситуація, – заявив він. – І слідчих не вистачає».

Російська служба «Бі-Бі-Сі» звертає увагу на те, що чисельність співробітників МВС на душу населення в Росії – одна з найвищих у світі.

У Росії на кожні 100 тисяч осіб припадає 635 поліцейських. Для порівняння: у США станом на 2020 рік на кожні 100 тисяч осіб припадало 242 співробітники правоохоронних органів, включаючи ФБР і ЦРУ, у Великій Британії – 227, у Китаї – 143.

Торік у листопаді Колокольцев уже говорив про дефіцит кадрів. Тоді він заявив, що «відтік кадрів великий» і некомплект складає 90 тисяч осіб. За його словами, за останні роки, у Москві чисельність співробітників скоротилася вдвічі.

При цьому штатна чисельність співробітників органів внутрішніх справ у Росії щорічно зростає. Якщо у 2014 році граничну штатну чисельність було встановлено у 894 тисячі осіб, то у 2023 році їх кількість мала зрости до 922 тисяч.