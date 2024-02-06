CБУ заявила про затримання 5 російських агентів – це колишні та нинішні співробітники спецслужб України

Служба безпеки України заявляє про знешкодження агентурної мережі російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці українських спецслужб.



Як повідомляє пресслужба відомства, у результаті спецоперації у різних регіонах затримані 5 учасників групи, серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.



СБУ повідомляє, що їхнім завданням була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти, фігуранти тримали зв’язок з одним куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.



За даними слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

«З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Він передавав розвіддані через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби», – йдеться у повідомленні.



У відомстві додають, що ще один російський агент, який раніше служив в ГУР, передавав агресору особисті дані українських захисників, інший фігурант – співробітник СБУ – розвідував для РФ геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.



За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей, також за кожне виконане завдання агенти отримували кошти від РФ.



Наразі слідчі повідомили п’ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Напередодні Служба безпеки України також заявляла про знешкодження російської агентурної мережі, яка розвідувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Співробітники СБУ затримали п’ятьох російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді.