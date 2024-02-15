СБУ оголосила підозру російському олігарху Дерипасці та затримала двох топменеджерів, які на нього працювали

Служба безпеки України повідомила про підозри російському олігарху Олегу Дерипасці та двом його топменеджерам в Україні, інформує пресслужба СБУ 15 лютого.

Правоохоронці підозрюють їх у причетності фінансування збройної агресії Росії в Україні. Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох керівників компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» співробітники СБУ затримали.

«За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з РФ привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу «Іскандер», – пояснює СБУ.

Також, за даними правоохоронців, імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

За результатами слідства російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

організація привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою;

організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

організація фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

Крім того, СБУ повідомила про заочну підозру одному з керівників російського виробника алюмінію «Русал», власником якого є Дерипаска.

У 2019 році журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» у розслідуванні «Надра на експорт» розповіли, що компанія Дерипаски видобувала унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім через через його ж заводи у вигляді кремнію потрапляли на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

У розслідуванні йшлося, що власником ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», який видобував у Баничах високочистий кварцит, із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – «дочірня фірма» «Об’єднаної компанії «Русал» Олега Дерипаски.

Половину видобутої сировини купував один із найбільших виробників кремнію в Росії – завод «Кремній-Урал», що також входить до «Русалу». У свою чергу, у цей завод Дерипаски постачав кремній «Новосибірському механічному заводу «Іскра» та Конструкторському бюро приладобудування імені Шипунова.

16 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд за позовом Міністерства юстиції націоналізував майно російського олігарха Олега Дерипаски.

До цього рішення, у власності росіянина була низка активів в Україні: Миколаївський глиноземний завод, Глухівський кар’єр кварцитів, Хустський кар’єр, Жежелівський кар’єр, компанії «Гуардон України», «Алюміній України», «Сервісний центр «Металург», «ЧАС ІТ», «Охорона МГЗ», «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм», «Запоріжалюмінторг», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти низки осіб, в тому числі Руслана Дерипаски.