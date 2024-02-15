СБУ затримала в Миколаєві інженера-конструктора «Укроборонпрому». Спецслужба стверджує – він планував передати дані РФ та Ірану

У Миколаєві затримали інженера-конструктора державного концерну «Укроборонпром». Як повідомляє СБУ 15 лютого, він планував передати спецслужбам Ірану та Росії технічну документацію щодо секретних розробок у сфері військового кораблебудування.

За даними відомства, затриманий мав передати матеріали росіянину, який працює на одному з машинобудівних заводів Росії та співпрацює зі спецслужбами.

Також у спецслужбі стверджують, що друга людина, яка мала отримати документи, – громадянин Ірану, раніше засуджений за шпигунство в Україні. Він перебуває в близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під «прикриттям» чиновника місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції, йдеться в повідомленні СБУ.

У спецслужбі уточнили, що обидва іноземні громадяни діяли окремо один від одного, а звʼязок з українським інженером підтримували через анонімні чати в месенджері. У СБУ вважають, що вони сподівалися отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних компонентів для військових кораблів.

Співробітники відомства провели обшук та вилучили мобільний телефон, який, як повідомляється, використовувався для копіювання секретних документів та комунікації з іноземцями.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення.